Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 artışla 1.434,91 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 artışla 1.434,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.434,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,73 ile finansal kiralama, faktoring olurken, değer kaybeden bir sektör endeksi bulunmadığı görüldü.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu, yurt içinde ise düşük hacimli pozitif bir seyir izlenebileceğini belirterek, ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu