HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.

Borsa, güne yükselişle başladı
10.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 109.599,77 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 363,25 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 109.599,77 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 108.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 109.236,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Ekonomi
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Ekonomi
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Ekonomi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik Mariah Carey Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsa, güne yükselişle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 10:33:56. #1.14#
title