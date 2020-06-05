Borsa güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 110.142,64 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 110.142,64 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 605,72 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 110.142,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 2,61 ile spor oldu.

Dün yükselişini üst üste 12'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamlamış ve böylece yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.

Kaynak: AA