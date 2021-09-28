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Borsa güne yatay başladı

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 1.391,44 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 1.391,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan ve yüzde 0,02 azalarak 1.391,44 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,84 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,51 artışla 1.391,74 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatının, arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürerek 79,5 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükselmesi ve doğal gaz fiyatının Avrupa'da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının tedirginlikleri artırdığını belirten analistler, piyasalarda ülke ve sektör bazlı farklılaşmaların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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