Borsa güne yatay başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.474,09 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.474,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,63 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.474,09 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,31 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, artan küresel risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı seyrine devam etti ve günü yüzde 0,41 değer kazanarak 1.474,72 puandan tamamladı.

Analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin ise yön arayışı ve oynaklığın gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew Beklenti Endeksi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Borsa güne yatay başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 10:05:23. #1.16#

title