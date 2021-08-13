Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.444,82 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.444,82 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 0,02 artarak 1.444,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından, günü yüzde 2,38 artışla 1.444,46 puandan tamamladı.

TCMB'nin Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi Türk lirası varlıkların dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,58'den işlem görüyor
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