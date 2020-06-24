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Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 115.369,49 puana yükseldi.

Borsa, güne yatay başladı
24.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:59

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 115.369,49 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 30,64 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 115.369,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 116.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 115.338,85 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerdeki toparlanma sinyallerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade ederek, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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