Borsa, güne yatay başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 100.146,50 puandan başladı.
05.11.2019 10:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 100.146,50 puandan başladı
Kaynak: Dunya.com
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 100.146,50 puandan başladı
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