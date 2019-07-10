Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,41 puanlık artışla 96 bin 840 puandan açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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