Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,41 puanlık artışla 96 bin 840 puandan açıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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