Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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