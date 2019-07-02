Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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