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Borsa güne rekorla başladı

30.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:00
Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının desteğiyle gün boyu alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 1.459,69 puandan tamamladı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.470 ve 1.490 dirençlerinin izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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