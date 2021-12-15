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Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,52 artışla 2.190,61 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,52 artışla 2.190,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan ve yüzde 1,52 değer kazanarak 2.190,61 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,11 ile inşaat olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,68 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.157,74 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) para politikası kararları öncesinde dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair vereceği mesajların kritik olacağını ifade etti.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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