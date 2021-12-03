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Borsa güne rekor seviyeden başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,89 artışla 1.896,82 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,89 artışla 1.896,82 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,74 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 1.896,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,82 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile spor oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi yüzde 1,22 artarak kapanış rekorunu 1.880,06 puana taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ayrıca bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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