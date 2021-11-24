Borsa güne rekor seviyeden başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa güne rekor seviyeden başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title