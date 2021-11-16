Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 artışla 1.721,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktöring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,91 artarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını duyurmasının ardından bankanın hisseleri bugünkü açılışta 12,22 lira Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, BBVA'nın bu hamlesinin yerli ve yabancı yatırımcının algısını pozitif etkilediğini belirterek, kısa dönemde gerçekleşen hızlı yükseliş nedeniyle bugün bankacılık hisselerinde kar satışlarının etkisini artırabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.740 seviyesinin direnç, 1.660 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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