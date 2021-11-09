Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle rekor seviyede başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks 3,47 puan artışla 1.612,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

-İHA-

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