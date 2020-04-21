SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsa, güne düşüşle başladı - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,58 düşüşle 98.368,45 puana geriledi.

21.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,58 düşüşle 98.368,45 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 577,43 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 98.368,45 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile ulaştırma oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 98.945,88 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD petrol piyasasında yaşanan şokun, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol alımı yapılacağı yönündeki açıklaması ile şimdilik atlatılsa da fiyatların seyri ve haber akışının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini bildirdi.

Dün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.

WTI'ın mayıs vadeli kontratı, dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilerken, en aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları görmesinin ardından bugün 14,5 dolarda dengelendi.

Petrol fiyatlarında yaşanan şokun, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin önemli direnç konumuna geldiğini, 97.000 ve 95.500'ün ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak Ekonomi
Bileti yananlar uçuşların başlamasının ardından 2 ay içinde iade alacak
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti
IMF: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak Ekonomi
IMF: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor
Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Hande Yener Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Borsa, güne düşüşle başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 10:52:08. #1.15#
title