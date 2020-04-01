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Borsa İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 değer kaybederek 88.285,83 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,15 ile elektrik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, dün açıklanan son veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ile arttığını kaydetti.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası borsalarda satış baskısı arttı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 86.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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