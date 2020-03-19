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Berat Albayrak, Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 azalarak 84.940,28 puana geriledi.

19.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:36
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 azalarak 84.940,28 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 84.940,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,73 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havasının, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ettiğini bildirdi.

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının 2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımların da sıklaştığını ifade eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün açıkladığı 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak desteklerin öne çıktığını, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı vurgusunun dikkati çektiğini söyledi.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.00'te "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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