Borsa, güne düşüşle başladı

18.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:00

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 azalarak 120.451,43 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 340,43 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 120.451,43 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile elektrik oldu.



Dün pozitif bir seyir izleyen ve 121.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 120.791,86 puandan tamamladı.



Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini ifade etti.

Bugün açıklanacak Almanya'da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin şubat ayındaki seyrinin, piyasa fiyatlamaları ve ekonomik tahminler üzerinde belirleyici olabileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA