Borsa güne düşüşle başladı

08.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:00

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,46 azalışla 110.960,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.639,11 puan ve yüzde 1,46 değer kaybıyla 110.960,81 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,23 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,12 ile turizm oldu.

Dün gelen tepki alımlarıyla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı.

Analistler, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak düşünülen yatırım araçlarına yöneldiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamanın sakin tonda olmasına karşın, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasının izlenmesi gerektiğini kaydederek, artan petrol ve altın fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nin ekonomik güven endeksi ve ABD'deki özel sektör istihdamının öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 altında kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA