Borsa güne düşüşle başladı

20.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 azalışla 107.340,46 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,21 puan ve yüzde 0,18 değer kaybıyla 107.340,46 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,04 düştü.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 0,49 ile metal ana sanayi oldu.

Son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile yatırımcısına kazandıran BIST 100 endeksi, dün 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.769,77 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazancıyla 107.528,68 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'i direnç konumuna geleceğini söyleyen analistler, olası kar satışları durumunda 106.000'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA