Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 düşüşle 113.809,51 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 319,79 puan ve yüzde 0,28 azalışla 113.809,51 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 5,52 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Dün, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin ardından yükselişi ivme kazanan döviz kurları ve dünya borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle 113.858,73 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 114.129,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde 2017'ye ilişkin büyüme verilerin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2017 yılında Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 7,1 oldu. Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.