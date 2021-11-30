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Borsa güne düşüşle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 azalışla 1.803,91 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 azalışla 1.803,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,82 artışla 1.808,79 puandan tamamladı.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, öte yandan mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senatosu'nda yapacağı sunumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu, enflasyona ilişkin belirsizliği de artırdığı konularında Kongreyi uyaracağını aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde büyüme, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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