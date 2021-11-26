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Borsa güne düşüşle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,99 azalışla 1.801,30 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,99 azalışla 1.801,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,92 puan ve yüzde 0,99 değer kaybederek 1.801,30 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 1,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde1,88 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 3,88 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 0,38 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

Analistler, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasaklarının konuya ilişkin endişeleri artırdığını, bu durumun pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Kovid-19'a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesinin de piyasa fiyatlamalarını zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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