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Borsa güne düşüşle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 1.683,10 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 1.683,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,50 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 1.683,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.725,02 puana taşımasının ardından artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre 0,99 azalışla 1.685,60 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde ise son haftalardaki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının etkisini artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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