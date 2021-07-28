Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.358,79 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.358,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,76 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 1.358,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,33 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün tepki alımlarının güçlenmesi ile pozitif ayrışarak günü yüzde 0,77 değer kazanarak 1.359,55 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu