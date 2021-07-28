Borsa güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.358,79 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.358,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,76 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 1.358,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,33 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün tepki alımlarının güçlenmesi ile pozitif ayrışarak günü yüzde 0,77 değer kazanarak 1.359,55 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor
Dünyanın en pahalı patates kızartması bin 713 liralık fiyatıyla Guinness'e girdi! Üzerine altın tozu serpiliyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 495,8 liradan satılıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 495,8 liradan satılıyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Buse Varol Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsa güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:07:59. #1.14#

title