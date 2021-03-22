Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

22.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:08
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 8,13 ve holding endeksi yüzde 7,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 9,57 ile finansal kiralama faktoring gerilerken, kazandıran bir sektör endeksinin olmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmiş ve yüzde 1,41 değer kaybıyla 1.528,99 puandan kapanmıştı. Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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