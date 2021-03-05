Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

05.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:00
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 azalışla 1.533,43 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 azalışla 1.533,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 1.533,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile spor oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan tamamladı. Endeksin dünkü yükselişinde bankacılık hisselerinin pozitif seyri etkili oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi. Powell'ın tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandı, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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