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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090,10 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı
26.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.

Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla yüzde 1,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.092,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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