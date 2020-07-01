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Borsa, güne 117.000 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 117.168,08 puana yükseldi.

Borsa, güne 117.000 puanın üzerinde başladı
01.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:59

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 117.168,08 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 643,30 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 117.168,08 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik oldu.

Dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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