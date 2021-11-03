Borsa düştü mü? Borsa neden düştü son dakika? BİST Borsa İstanbul son gelişmeler

Borsa neden düştü son dakika? Borsa düştü mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,6161 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6031'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 9,6260'tan işlem görüyor. Dolar yükselince borsa düşer mi?

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 11,1620'den, sterlin/TL ise 13,1180'den satılıyor. Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ederken, euro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,47 değer kaybetmesiyle dikkat çekti. Endeks, 37,85 puan azalarak 1.495,20 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi de yüzde 2,21 azaldı.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşamki toplantısından çıkacak kararlar öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini dile getiren analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugün ayrıca ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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