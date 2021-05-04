Borsa'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Borsa'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkıları ve Sungurlu Ticaret Borsası iş birliğinde, Sungurlu'da 800 ihtiyaç sahibi aileye 100 TL'lik alışveriş çeki dağıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkıları ve Sungurlu Ticaret Borsası iş birliğinde, Sungurlu'da 800 ihtiyaç sahibi aileye 100 TL'lik alışveriş çeki dağıtıldı.

İlçedeki 4 ayrı marketten ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunulduğunu belirten Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destek verdiği yardımlar, Borsamız Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlardan dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Diego Salih Uçan Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsa'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:01:57. #1.14#

title