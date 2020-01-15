Borsa'da tarihi rekor

15.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:00

Borsa İstanbul 100 endeksi, 121 bin 804 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puandan başlamasının ardından yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, 121 bin 804 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks daha önce tarihi rekorunu 29 Ocak 2018 tarihinde 121 bin 531.5 puan seviyesine yükselerek kırmıştı.

Endeks şu sıralarda 121 bin 450 seviyelerinden işlem görüyor

(İHA)

Kaynak: İHA