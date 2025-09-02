Haberler

Borsa çöktü mü, bugün borsa neden düşüyor İstanbul BIST 2 Eylül Salı?

Borsa çöktü mü, bugün borsa neden düşüyor İstanbul BIST 2 Eylül Salı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Eylül Salı günü Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. 'Borsa çöktü mü?' sorusu gündeme geldi. Bugünkü düşüşün nedenleri ve borsanın durumu hakkında detaylı bilgiler bekleniyor. Peki, bugün borsa neden düşüyor?

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. BIST 2 Eylül Salı günü neden düşüyor sorusu, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Borsanın çöküp çökmediği ise henüz netlik kazanmış değil. Peki, borsa çöktü mü, bugün borsa neden düşüyor?

BORSA ÇÖKTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da 2 Eylül itibarıyla yaşanan düşüşler, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. BIST 100 endeksi, güne hafif bir artışla başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüş yaşadı. Yaşanan gelişmelerle ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

BORSA ENDEKSİ NEDİR?

Borsa endeksi, belirli bir borsada işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçmek amacıyla oluşturulan bir göstergedir. Endeks, seçilen hisse senetlerinin fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Bu sayede yatırımcılar, piyasaların genel yönünü ve performansını tek bir rakamla takip edebilir.

Amaç ve İşlevi

• Piyasa Durumunu Gösterir: Endeks, borsanın genel olarak yükselip yükselmediğini veya düştüğünü anlamamıza yardımcı olur.

Karşılaştırma Aracı: Yatırımcılar kendi portföylerinin performansını endeksle karşılaştırarak başarılarını ölçer.

• Yatırım Kararları: Endeksler, yatırım fonları ve ETF gibi ürünlerin oluşturulmasında referans alınır.

Örnekler

• BIST 100 (Türkiye) : Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin hisselerinden oluşur.

• S&P 500 (ABD): Amerika'daki en büyük 500 şirketin performansını ölçer.

• DAX (Almanya): Frankfurt Borsası'nda işlem gören en büyük 40 şirketi içerir.

Hesaplama Yöntemi

Endeksler genellikle piyasa değeri ağırlıklı yöntemle hesaplanır. Yani, büyük şirketlerin hisseleri endeks üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Bazı endeksler ise fiyat ağırlıklı ya da eşit ağırlıklı olabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İşte Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan isim
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor

İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP'den ilk hamle geldi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.