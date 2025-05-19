19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl hafta içine denk geliyor Peki, Borsa bugün açık mı 19 Mayıs Pazartesi?

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek. Bu doğrultuda, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak. Borsa İstanbul, bir günlük tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü yeniden işlem yapmaya başlayacak.

Borsa İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gününe ara verecek. Resmi tatil nedeniyle borsada alım-satım işlemleri yapılmayacak.