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Borsa Bu Hafta Yatırımcısını Üzdü

Borsa bu hafta yatırımcısına kaybettirirken, döviz ve altın kazandırdı.

Borsa Bu Hafta Yatırımcısını Üzdü

Borsa bu hafta yatırımcısına kaybettirirken, döviz ve altın kazandırdı.

Kaynak: Dunya.com