Borsa Başkanlarından ABD'ye Tepki, Halka Üretim Çağrısı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan ile TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, ABD'nin Türkiye'ye yönelik dolar kuru üzerinden açtığı kenomik savaşa sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyyüp Ergan, ABD tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşı bertaraf etmede, devlet-millet işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Halkımız devletine, devlet de halkına güveniyor. Bu güvenin verdiği güç ve kuvvetle Türkiye üzerine kötü hesap yapan, kitap yazanlar her zaman olduğu gibi hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

Eyyüp Ergan, dünyada ve özellikle de yer aldığımız coğrafyada Türkiye'nin önemi ve gücünün giderek artmasıyla başta Amerika olmak üzere birçok sömürgeci ülkenin hesaplarını bozduğunu belirterek "Bu gerçeği bilerek çok duyarlı olacak, çok bilinçli hareket edecek, birbirimize daha çok bağlanacağız. Bununla birlikte çok çalışıp, çok üreteceğiz. Gerçek kalkınmanın ve büyümenin tüketmekten çok üretmekten geçtiğini asla unutmayacağız. Bunu yaptığımızda Türkiye'nin kazandığını, hasımane tutum sergileyen ve art niyetli hesap yapanların da hüsrana uğrayacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de, mevcut durumun Türkiye'ye karşı yapılmış ciddi bir olumsuz finansal kalkışma olduğunu ifade ederek "Üretimden, verimlilikten asla taviz vermeden bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak çaba içinde olmalıyız. Bizler gerek iş dünyasında gerekse sivil toplum yöneticileri olarak bu hassasiyette dün olduğu gibi bugün de, yarın da aynı hassasiyet içinde olacağız. Türk Milleti tarihine baktığınızda bu tür olaylarla karşılaşmış olduğunu, sonucunda da hepsinden de daha güçlü çıktığını görürsünüz. Bizimde beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı. (AK-ÖS-Y) - TRABZON