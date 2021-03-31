Borsa Başkanı Özcan'dan Başkan Maskar'a ziyaret

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve beraberindeki heyet, Akçadağ Dayanışma Derneği'ni (Akçadağ Der) ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve beraberindeki heyet, Akçadağ Dayanışma Derneği'ni (Akçadağ Der) ziyaret etti.

Akçadağ Der Başkanlığına seçilen Murat Maskar ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileyen Başkan Özcan, Dernek Başkanı Maskar ve yönetimine iade ziyarette bulunarak istişarelerde bulundu. Özcan, burada yaptığı konuşmada, "Akçadağ ilçemiz Malatya'mızın en değerli ilçelerimizin başında geliyor. Akçadağ Der derneğimiz de yoğun bir şekilde çalışıyor. Malatya kamuoyunda sivil toplum temsilcilerini ziyarette gerekse yaptıkları istişarelerde Akçadağ Der Başkanı Murat Maskar ve yönetim kurulu önemli görevler ifa ediyor. Biz de ziyaret ederek son günlerde Malatya'mızdaki gelişmelerle ilgili görüş alışverişlerde bulunduk" dedi.

"Akçadağ, siyasetçi ve iş insanı yetiştiren ilçemiz"

MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Akçadağ ilçemizi önemsiyoruz. Malatya Ticaret Borsası için de Akçadağ ilçemiz önemlidir. Üretici bölgemiz olan Akçadağ, rekoltemizin en yüksek miktarda üretimini gerçekleştiren ilçemiz Akçadağ'dır. Dolayısıyla 'da bizim için önem arz ediyor. Akçadağ ilçemiz siyaset adamlar ve iş insanları yetiştirmiş bir ilçemiz. Malatya'mızı bir bütün olarak değerlendirip sorun ve sıkıntılarını derneğimizle beraber istişare ile sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"MTB Başkanı Özcan Kayısımız için gece gündüz demeden çalışıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile AkçadağDer Başkanı Murat Maskar da, "Akçadağ Dayanışma Derneği olarak 2019 yılında kurulan bir derneğiz. Yaklaşık iki yıldır faaliyetimizi sürdürüyoruz. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu bizleri ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Borsa Başkanımız Özcan Malatya ve kayısımız için güzel projelere imza atıyorlar. Lisanslı kayısı deposu için öncülük ettiler. Malatya çiftçilerimiz, lisanslı depo sayesinde kayısılarını rahat bir şekilde satıyorlar. Malatya'mız için gece gündüz demeden çalışan Başkan Özcan ve yönetime teşekkür ediyorum. Bizler Akçadağder olarak lisanslı depoyu gördük. Başkanımızın ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı