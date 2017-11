Borsa Başkanı Karadağ: Kazanmak İsteyenleri Türkiye Ekonomisine Yatırıma Çağırıyoruz

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "En ufak kur ve piyasa dalgalanmalarında hop oturup hop kalkmak, 'ne olacak bu doların hali' demek istemiyorsak, daha konforlu bir gelecek, sürdürülebilir kalkınma ve finansman için mutlaka menkul kıymet, sermaye piyasaları kullanma zorunluluğumuz var" dedi.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, daha sonra DHA'ya açıklamalarda bulundu. Karadağ, dünyanın tüm orta ve uzun vadeli yatırımlarını menkul kıymet kullanımı ve sermaye piyasalarıyla fonladığını söyledi.



"KAZANMAK İSTEYENLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE YATIRIMA ÇAĞIRIYORUZ"



Borsaya uluslararası yatırımcının talebinin yüksek olduğunu ve kazanmak isteyenleri Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya çağırdıklarını belirten Karadağ, "Hisse senetlerimiz hala yatırım yapılabilir. Üçüncü çeyrek bilançolarımız açıklandı, geçen yıla kıyasla iki kat, yüzde 50-60 karlarla çok pozitif ilerlemeler var. Borsamıza uluslararası yatırımcı talebi çok yüksek. Borsa şirketlerimizin değeri hala yatırım yapılabilir seviyede, ülkemizin makrolarına baktığımızda büyüme, enflasyon tamamı sürdürülebilir ve çok sağlıklı temeller üzerine kuruluyor. Kazanmak isteyenleri Türkiye ekonomisine yatırıma çağırıyoruz. Zaten onlar da geliyor, yakın gelecekte çok başarılı, ölçeği yakalamış şirketlerimizi de halka arza hazırlıyoruz ki uluslararası ve yerli talebi karşılayabilelim. Çünkü çok ciddi fon girişi var. Hisseye olan talebi artırarak çalışmaları sürdüreceğiz. Uluslararası piyasalarla karşılaştırdığımızda günlük işlem hacimlerimiz çok iyi. Bu ay içerisinde 11 milyar liranın üzerinde günlük işlem hacmi yakaladık. Hem endekste hem günlük işlem hacminde şu an halen 10 milyar lira bandında hareket ediyoruz" diye konuştu.



"ÜLKEMİZİN KALKINMASI VE BÜYÜMESİ İÇİN YENİ FIRSATLAR OLUŞTURACAĞIZ"



Kongrenin sermaye piyasaları için çok önemli olduğunu kaydeden Karadağ, "Sektörümüzün ulusal ve uluslararası bütün paydaşları burada. Konuları detaylı, derinlemesine tartışacağız, piyasalarımızın buna ihtiyacı var. Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir finansmanın, büyümenin; sermaye piyasalarına, menkul kıymet kullanımına ihtiyacı var, bu fırsatla bir araya geldik. Bir arada yeni ürünler geliştireceğiz, ülkemizin kalkınması, büyümesi için yeni fırsatlar oluşturacağız" dedi.



"KISA VADELİ FONLARLA ORTA VE UZUN VADELİ PROJELERİ FİNANSE ETMENİN TEK SİHİRLİ YÖNTEMİ; MENKUL KIYMET"



"Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları olarak büyümenin finansmanına katkı yapabileceğimiz yani lokomotifi olabileceğiz eşikteyiz" diyen Karadağ şöyle devam etti:



"Her şey kararınca ve sürdürülebilir olmak zorunda. Borsa İstanbul olarak tam da büyümenin finansmanına katkı yapabileceğimiz, lokomotifi olabileceğimiz bir eşikteyiz. 2000 sonrası dönemde bankacılık reformuyla, bankalarımız Türk ekonomisinin büyümesine çok ciddi katkı verdi. Şu an bankalarımızın önderliğinde 'sermaye piyasası reformuyla' sermaye piyasası kurumlarımız bu katkıyı verecekler.



Dünyanın tüm gelişmiş ekonomilerinde olduğu gibi menkul kıymet kullanımı vadeyi ciddi anlamda hem esnetiyor hem de uzatıyor. Bizim temel problemimiz kısa vadeli fonlarla orta ve uzun vadeli projeleri finanse etme zorunluluğu. Bunun da tek bir sihirli yöntemi var; menkul kıymet."



"VARLIK FONU'NU EKONOMİMİZİN AKINCISI OLARAK KULLANACAĞIZ"



Varlık Fonu'nun kuruluş sürecini henüz tamamlamadığını ve yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Karadağ, bu konuda çok aceleci olmamak gerektiğini söyledi. Karadağ, "Kuruluş sürecine ilişkin yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada tabi beklentiler çok yüksek, yüksek olması da lazım. Ülke ekonomimize büyük katkılar verecek bir oluşum. G20 ülkelerinin tamamında çok başarılı bir şekilde kullanılıyor, biz de kullanacağız, ekonomimizin akıncısı olarak kurgulayacağız. Ancak bunun için çok aceleci olmamak lazım, varlık devirleri, bu devirlerin sonrasında yasal ve ikincil mevzuatta yapılması gereken ilave değişiklikler gerekiyor. Bunlara ilişkin ekiplerimizle beraber yoğun çalışıyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım'a sunacağız, gerekli adımları hükümetimizin bilgisi dahilinde atıyor olacağız" ifadelerinde bulundu.



"ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜMEMİZ BEKLENİLENİN BİRAZ YUKARISINDA GELECEKTİR"



Yıl sonu büyüme beklentilerine ilişkin de bilgi veren Karadağ, "Üçüncü çeyrek rakamları, mikro değerler çok pozitif bir gösterge. Üçüncü çeyrek büyümemiz beklenilenin biraz yukarısında gelecektir. Yıl sonunu yine güzel bir değerle kapatacağız" dedi.



- İstanbul