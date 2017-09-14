Borsa Başkanı Hastaoğlu'nun Seçim Çalışmaları

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yeniden aday olduğu borsa başkanlığı için seçim çalışmalarına başladı.



Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastaoğlu, borsanın 1 Ekim pazar günü borsa merkez binada yapılacak olan organ seçimleri öncesinde yeni meclis üyesi adayları ile borsa üyelerini ziyaret etti.



Hastaoğlu ve meclis üyesi adaylarından oluşan heyet Toptancılar Sitesi, Toptancılar Sebze Hali, Yeni Buğday Pazarı, perakende sebze hali ve şehir merkezinde bulunan üyelerle buluştu.



Hastaoğlu hal ziyaretinde, "1 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak olan borsa organ seçimleri öncesinde belirlediğimiz yeni meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte borsamız üyelerini ziyaret ederek seçimde oy kullanmaları için davet ediyoruz. Yeni meclis üyesi adayı arkadaşlarımızı üyelerimiz ile tanıştırıyoruz. Ziyaretimiz esnasında üyelerimize yeni dönemde yapacağımız projeleri anlatarak istek ve önerilerini alıyoruz. Borsamız seçimlerinin üyelerimize ve Sivas'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.