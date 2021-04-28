Borsa açık mı? Tam kapanmada borsa açık mı? Borsa kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Borsa açık mı? Tam kapanmada borsa açık mı? Borsa kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Borsa açık mı? Tam kapanmada borsa açık mı? Borsa kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Yasaklarda veya tam kapanmada borsa açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tam kapanma kapsamında üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek. Peki, tam kapanmada borsa açık mı? Borsa kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tam kapanmada Borsa İstanbul açık olacak. Borsa İstanbul'un kapalı tutulacağı tarihler sadece resmi tatiller olduğu için bu süreçte borsa işlemlerine devam edecek. İşte, borsanın kapalı olacağı tarihler;

TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI?

30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)" ile 42. maddede yer alan"10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları" muaf tanımlarından anlaşılacağı üzere tam kapanma süresince bankalar, piyasalar açıkken haliyle borsa işlem görmeye devam edecek.

Borsa İstanbul tarafından aksi bir açıklama yapılmadığı taktirde borsamız işlem görmeye devam edecek.

1 Ocak 2021, Cuma Yeni Yıl Tatili Kapalı

23 Nisan 2021, Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

1 Mayıs 2021, Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

12 Mayıs 2021, Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

13-14-15 Mayıs 2021, Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı Kapalı

19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

15 Temmuz 2021, Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

19 Temmuz 2021, Pazartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

20-21-22-23 Temmuz 2021, Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma Kurban Bayramı Kapalı

30 Ağustos 2021, Pazartesi Zafer Bayramı Kapalı

28 Ekim 2021, Perşembe Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2021, Cuma Cumhuriyet Bayramı Kapalı

Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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