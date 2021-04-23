Borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa açık mı? Bugün Borsa İstanbul açık mı?

Bugün bayram. Bu nedenle "Borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa açık mı? Bugün Borsa İstanbul açık mı?" Soruları merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar Borsa İstanbul'un kapalı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan'da Borsa açık mı? 23 Nisan Cuma (Bugün) Borsa İstanbul tatil mi? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle borsa çalışma durumu milyonların gündemine geliyor. Hem yatırım hem kazanç sağlama amacıyla piyasaları yakından takip edenler borsa çalışma saatlerini sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacağı bilinirken bugün borsa açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağının Cuma gününe gelmesi nedeniyle gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar ulusal bayramlarda kapalı olacak. Böylelikle 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı sorusu da yanıt buldu.

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu için Borsa kapalı olacak. Bu kapsamda Borsa İstanbul'da vatandaşlar işlem gerçekleştiremeyecek.

23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL İŞLEM YAPACAK MI?

23 Nisan'ın tatil olduğu içi borsanın kapalı olduğu biliniyor. Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde de 21 Nisan 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde, 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 27 Nisan 2021 Salı tarihinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-24-25 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye'de geçerli olarak sokağa çıkmak yasak olacak.