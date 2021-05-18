Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı " Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?" Soruları merak ediliyor. İşte yarın borsa hakkında bilinmesi gerekenler...