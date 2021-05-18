Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?
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Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?

Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı " Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?" Soruları merak ediliyor. İşte yarın borsa hakkında bilinmesi gerekenler...

Borsa İstanbul resmi tatil günlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Bu resmi tatiller arasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da yer aldı mı araştırılıyor. Yarın bu anlamlı günün kutlanması öncesinde Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? Borsa 19 Mayıs 2021 (yarın) Çarşamba günü kapalı mı? soruları gündeme geldi. İşte Borsa İstanbul'un resmi tatiller 2021 listesi...

BORSA 19 MAYIS'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Borsa, 19 Mayıs 2021, Çarşamba Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapalı.

BORSA'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ

Borsa 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs borsa tatil mi olacak? Yarın borsa açık mı?
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