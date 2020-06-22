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Borsa, 115.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı.

Borsa, 115.000 puanı aştı
22.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,72 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de 1. el konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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