Borsa 114 bini aştı
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Borsa 114 bini aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi 104 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

26.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:25
Borsa 114 bini aştı

100 endeksi 104 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

Güne 113 bin 514 puandan başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi yükselişini sürdürüyor. Açılışın ardından yükseliş trendine devam eden endeks, 114 bin puanı aşan 114 bin 228 puan ile yılın en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 endeksi şu sıralarda rekora yakın seyrediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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