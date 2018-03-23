Borrisov: Varna, İlişkilerin Korunması İçin Son Fırsatlardan Biri

– Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin, iki taraf arasında diyalogun sürmesi için son fırsatlardan biri olacağını söyledi.

AB'nin altı aylık dönem başkanlığını yürüten Borissov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşme çok zor geçecek çünkü AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler ciddi biçimde kötüleşti" dedi ve ekledi:

"Varna toplantısı diyalogun sürdürülebilmesi için herhalde son fırsatlardan biri olacak. Bu toplantıya ev sahipliği yapmak Bulgaristan için büyük bir sorumluluk, bir güven göstergesi ama diğer yandan büyük beklentiler de var. Bütün ülkeler, Varna'da Türkiye ile diyalogun devam etmesi gerektiğini açıkça söyledi."

Borissov, gerçekleşecek görüşmeyi "ilişkiler uzun vadede bozulduğu göz önüne alındığında çok zor bir toplantı" olarak değerlendirirken, görüşmenin ana amacının "yardımın ikinci kısmını onaylamak, yaklaşık üç buçuk milyon göçmenin Türkiye'ye kalmasını sağlamak ve dış sınır güvenliğinin garanti altına almak" olduğunu vurguladı.

AB ve Türkiye'nin 18 Mart 2016'daki ortak açıklamasına göre ilk etapta Türkiye'ye söz verilen 6 milyar euroluk yardımın üç milyar eurosu verilecek ve ilk yardımın yeterli olmaması durumunda da kalan üç milyar euro temin edilebilecekti. Komisyon 14 Mart 2018'de ikinci üç milyar euronun da ödenmesini onayladı. - İstanbul