Borrell'den yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı - Haberler

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Borrell'den yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Borrell'den yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Rusya'nın havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Rusya'nın havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'ün kuşatma altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçudur" dedi. Borrell, Rus güçlerinin havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının ve yardım konvoylarına erişim engellemelerinin derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulunarak, "Güvenli geçiş gerekiyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Birliği, Rusya, Dünya, Haberler

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