"Belarus'taki seçim sonuçlarını ve Lukaşenko'yu Belarus'un meşru yöneticisi olarak tanımıyoruz" AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Belarus hakkında yaptığı açıklamada, "Belarus'taki seçim sonuçlarını ve Lukaşenko'yu Belarus'un meşru yöneticisi olarak tanımıyoruz" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Belarus hakkında yaptığı açıklamada, "Belarus'taki seçim sonuçlarını ve Lukaşenko'yu Belarus'un meşru yöneticisi olarak tanımıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gündemdeki konuları ele almak üzere bugün Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Bugün önemli birçok konuyu ele aldık. Belarus, Libya, Afrika Birliği özellikle görüşüldü. Konsey öncesinde bakanlar Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüşme fırsatı buldular ve kendileriyle bir kahvaltı yaparak son gelişmeler hakkında bilgi alma fırsatı buldular. Bugünkü toplantıyla AB Dışişleri Bakanları Belarus'a çok net bir mesaj gönderilmesine karar verdiler. Buna göre biz Lukaşenko'yu Belarus'un meşru yöneticisi olarak tanımıyoruz, seçim sonuçlarını da hile karışmış olarak görüyoruz ve sonuçları da tanımıyoruz. Belarus halkının demokratik haklarını destekliyoruz ve gözlem altında yeni demokratik seçimler talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA TÜRKİYE KONUSU DA ELE ALINDI

Toplantıda Libya'da yaşanan gelişmeler yanında Çin ve Türkiye konusunun da gündeme geldiğini ifade eden Borrell, "Türkiye konusunda olumlu etaplar var ama Türkiye'nin sondaj çalışmaları bizi üzüyor. Özellikle yeni Navtex konusundan bahsediyorum. Bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu gelişmeler, sıradaki konsey toplantımızın detaylı konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Venezuela gibi ülkelerdeki gelişmelerin de konuşulduğu belirtilen toplantı sırasında AB ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarının birçok konuda ilerleme sağlanmasını engellediği bildirildi. Aynı konuların 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde tekrar ele alınması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı